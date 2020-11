En lo que parece ser el duelo más disparejo en este repechaje, el Monterrey —todavía campeón defensor del futbol mexicano— recibe a la Franja del Puebla, que está dispuesta a sacar a los regiomontanos del torneo.

Al establecerse en el quinto lugar de la tabla, los Rayados se quedaron a un punto de descansar este fin de semana, por eso les tocó enfrentarse a los camoteros, cuyo rendimiento cayó en la recta final del torneo, aunque les fue suficiente para disputar, al menos, un partido más.

“Realmente creo que somos el mejor equipo del torneo mexicano. En el último año lo ganamos todo, por eso aseguro que somos el conjunto más fuerte. A final de cuentas, es como el año pasado, entramos en octavo lugar y terminamos campeones. Vamos a entrar a la Liguilla para enfrentar esos partidos. Así pasa en el futbol”, comentó Vincent Janssen, delantero del Monterrey.

Lee también: El eufórico festejo del Orlando City, tras su dramática victoria en los playoffs de la MLS

Los poblanos llegan a tierras regias en desventaja, y no sólo por la diferencia de nueve puntos con la que terminaron el torneo, en comparación con los Rayados (29 por 20), sino porque además en la semana recibieron la noticia de que dos de sus jugadores salieron positivos de Covid-19.

A pesar de todo esto, para Carlos Poblete, director deportivo del club poblano, no está todo dicho, y el Puebla muy bien puede dar la sorpresa. “En una serie a dos juegos claro que Monterrey tiene ventaja, pero en un partido todo puede pasar. No podemos negar que el rival tiene un equipo con muchas variables y un gran técnico al mando como lo es el Turco [Antonio Mohamed], pero nosotros vamos con todas las expectativas de dar una campanada, si no, a qué vamos. Hay mucha confianza”, aseguró.

El partido a celebrarse en el estadio BBVA, comenzará a las 21:10 horas, y será dirigido por el árbitro Fernando Guerrero, el Cantante.