El Clausura 2022 entró a la fase de la reclasificación donde ocho equipos buscan su boleto a los Cuartos de Final.

Los duelos que se disputarán este fin de semana son: Cruz Azul vs Necaxa, Monterrey vs Atlético de San Luis, Puebla vs Mazatlán y Chivas vs Pumas.

El enfrentamiento entre rojiblancos y auriazules es el que más llama la atención por la popularidad de ambos equipos.



Guadalajara logró que el juego del repechaje se realice en el Akron debido a que acumuló 26 puntos y terminó en la sexta posición de la tabla general.

Los Pumas cerraron el torneo en el lugar 11 y visitarán el estadio del Rebaño tras caer en la final de la Concachampions.

El partido está programado para comenzar a las 19:15 horas, en la temporada regular Chivas logró la victoria 3-1.



ANTECEDENTES DE CHIVAS VS PUMAS EN LIGUILLA

La rivalidad y la fortuna han hecho que Guadalajara y Pumas tengan capítulos anteriores en Liguilla.

Semifinales Invierno 98

Fue el primer enfrentamiento en torneos cortos, en el juego de ida Tapatíos y Capitalinos empataron (1-1) en Ciudad Universitaria, pero en el Jalisco Chivas se impuso 1-0 y avanzó a la final con marcador global 2-1.

Final Clausura 2004

Chivas y Pumas empataron a 1 en el marcador global, la final se definió en tanda de penaltis y la ganó 5-4 el equipo dirigido por Hugo Sánchez.

Semifinales Clausura 2011

Los Rojiblancos y Auriazules empataron en el juego de ida (1-1) en la vuelta los felinos aprovecharon jugar de local y ganaron 2-0 para un global 3-1 a su favor.