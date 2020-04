Luego de ser señalado como el autor intelectual de la desaparición del Ascenso, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi —propietario de Santos y Atlas— emitió un comunicado para defenderse y responder al tiroteo de acusaciones.

El blanco de sus palabras fue Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, a quien culpó de filtrar información de la Asamblea de Dueños y, por si fuera poco, hacerlo de forma ventajosa. Inclusive, le advirtió que podría llegar a otra instancia.

"Se filtra información a conveniencia, se publican actas de Asamblea modificadas y que además, debieran de ser confidenciales por su origen. Te recuerdo, compañero, que un "NDA" (non disclosure agreement - convenio de confidencialidad) con el que se asume la participación en un Comité, Consejo o Asamblea no significa "No decir mentiras" y mucho menos decir medias verdades, significa no hacer pública información o, peor aún, manipularla. Hay serias responsabilidades de carácter civil civil y corporativas alrededor de esto", escribió.

Y entonces vino el desafío para Martínez; lo exhortó a tocar el tema 'de frente' y a apegarse a lo establecido en la votación de los dirigentes del futbol mexicano.

"Jesús, el día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar y la hora y ahí estaré. En el inter, por favor mide las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones en el entorno actual que vivimos. Te invito a adherirte a lo que la mayoría decide en votación en la mesa, a hacer de esas decisiones una en común, alimentarla y enriquecerla construyendo y aportando para que tenga éxito", detalló.

El Atlas y el Santos votaron por la decretada abolición del Ascenso MX, mientras que el Pachuca y el León estuvieron entre los siete clubes que buscaron mantenerlo.

LEER MÁS: ¿Cuándo y dónde ver el debut de "Chicharito" en la eMLS?