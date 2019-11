"Levanten la mano en sus clubes": Ruiz a subcampeones Sub-17

Marco Antonio Ruiz, entrenador de la Selección Nacional Sub-17, exhortó al gremio futbolístico a cuidar a la generación que se llevó el segundo lugar del Mundial de la categoría Brasil 2019.

"Hablamos de que fue importante lo que hicieron, que ahora tocaba demostrarse a ellos mismos y levantar las manos en sus clubes. [Que en sus clubes] les den la oportunidad, darles seguimiento, que vayan creciendo en su proceso en las categorías Sub-20 y Sub-23, para que estén aquí en un futuro [con la Selección mayor]", expresó el estratega a TUDN.

'El Chima', presente en el estadio Nemesio Díez junto con los futbolistas subcampeones mundiales, dejó ver un cierto descontento por la polémica arbitral que impulsó a BRasil a llevarse el título mundial Sub-17, el pasado fin de semana.

"Es un gran logro, buscábamos la Copa, se hizo un gran esfuerzo y conseguimos un logro importante, gracias al trabajo. Estoy muy contento, hay mucho trabajo y muchas horas de esfuerzo, se mostró personalidad y me quedo satisfecho, porque veo a muchos jugadores [del Tricolor mayor] que empezaron así.

"[Sobre la polémica en el VAR, por parte del árbitro letón Andris Treimanis], hay elementos para marcarlo, pero me enfoco en lo positivo, en la personalidad durante un escenario lleno y a su edad, eso no cualquiera. [Me enojé] lógicamente por la adrenalina que está al mil, sigo pensando, pero es parte del futbol", concluyó Ruiz.

Por otro lado, Eduardo García, guardameta tricolor Sub-17, pidió a los suyos estar orgullosos por lo hecho durante la justa mundialista que el anfitrió conquistó.

"Es un aprendizaje, fue muy importante llegar a la final. Estamos orgullosos de lo que hicimos, esta medalla de plata sabe a Oro", mencionó a W Deportes previo al homenaje que les brindaron a los jóvenes seleccionados, en el Nemesio Díez.