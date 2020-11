Las mejores frases de Maradona como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata

Goles extraordinarios, danzas increíbles, escándalos mediáticos y expresiones ingeniosas. Si la fama de Diego Maradona fuese una mesa, esas serían sus cuatro patas. Y si hay una de ellas que se ensanchó en el último tiempo, como entrenador de Gimnasia, fue la de sus dichos.

Desde que ingresó a la órbita del Lobo, el técnico agregó un interesante material discursivo que se sumó al que produjo a lo largo de su carrera ("Se le escapó la tortuga", "Me cortaron las piernas", "La pelota no se mancha" y otras tantas).

El 5 de septiembre, Maradona cumplió un año en Gimnasia y su recorrido en el equipo platense puede repasarse a través de algunos testimonios. Hubo de todo: ocurrentes, incisivos, provocativos, uno que rozó el absurdo y hasta uno contradictorio, si se tiene en cuenta lo que realizó después.

Diego en el Lobo: 12 meses, 12 frases

- "Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie". El 4 de septiembre de 2019, un día antes de que se confirmara su vínculo con Gimnasia, Maradona apuntó contra Estudiantes. Lo curioso es que la expresión fue adoptada por los hinchas de ambos clubes de La Plata y se volvió un clásico de la ciudad: "Nunca yunta de enfrente", se lee en un mural ubicado en el Bosque; "Bienvenido a la yunta de enfrente, Mascherano", escribió un pincha en Twitter.

- "Acá no se juega con ametralladoras ni con revólveres. Acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero". No es un chiste; Diego dijo eso el día de su presentación, desde el medio de la cancha y ante casi 25 mil personas. Si bien ese día regaló varios textuales ingeniosos, esta declaración se llevó el primer premio.

- "Coudet se movía como loco, parecía que estaba en un teatro de revista". A pesar de la derrota en el debut, el entrenador del Lobo conservó la picardía para responderle a la prensa. El técnico se mostró dolido, pero sin despegarse de sus típicas ocurrencias. Ese traspié (2-1 contra Racing, de local) fue el primero de tres consecutivos. Así fue el inicio del ciclo.

- "La mitad más uno de La Plata está contenta". ¿Cuándo hizo esta afirmación? A principios de octubre del año pasado, cuando Gimnasia consiguió su primera victoria con Maradona. Superó 4-2 a Godoy Cruz en Mendoza y el triunfo le permitió salir del último puesto de las posiciones. Comenzaba la etapa de las goleadas como visitante. Después se cargó a Newell's en Rosario (4-0) y a Aldosivi en Mar del Plata (3-0).

- "Corte y sonrisa, corte y sonrisa, corte y sonrisa". Quizás, la frase más particular como DT albiazul. Se dio en el marco de una entrevista breve para la televisión, en la previa del clásico platense. Era un dicho que Diego utilizaba en el vestuario para motivar a sus jugadores y que portaba una idea futbolística: primero recuperar y luego alegría para jugar. Al explicar cómo surgió, expresó: "Yo tenía un corte con mi mamá y una sonrisa con papá".

- "Del Lobo y de Estancia Chica me va a tener que sacar la gendarmería". Nueve días después, Maradona renunció a su cargo. ¿A qué se debió la contradicción? A la decisión del presidente tripero, Gabriel Pellegrino, de no ir por la reelección. ¿Qué pasó? La institución suspendió las elecciones y el entrenador regresó a los dos días de haberse alejado. Al final, no se perdió ningún compromiso.

- "Gimnasia no gana en el Bosque porque esa cancha está maléfica; la pelota pica y se va a cualquier lado". Así argumentó la mala racha como local, en una época en la que su equipo sumaba de visitante y perdía siempre en la ciudad de las diagonales (en las cinco primeras presentaciones en La Plata, Diego no pudo cosechar siquiera un punto). Lo llamativo es que luego de esa frase, el Lobo ganó un partido fundamental: 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, que en ese entonces era un rival directo por la permanencia.

- "Yo no me siento con nadie, yo no traiciono. Solo sigo si gana el presi". Finalmente las elecciones en Gimnasia se reprogramaron y el presidente fue por la reelección. El apoyo de Maradona fue explícito: una semana antes dirigió con una gorra que decía "Pellegrino presidente" y tras el encuentro dejó en claro que su continuidad dependía de la elección de los socios. El técnico inclinó el sufragio y el oficialismo ganó con el 62 % de los votos.

- "Lo último que voy a perder es la esperanza". Tras empatar 1-1 un partido insólito ante Patronato de local (ganaba 1-0 y contaba con un penal a favor sobre la hora) y cuando el Lobo parecía condenado a descender, Diego se rebeló. Su fe irracional fue el sustento de hinchas, jugadores y dirigentes. Dos fechas después, llegó el triunfo contra Independiente en el último segundo y todos se convencieron de que podían soñar con la salvación.

- "Yo estoy sanísimo, pero para mí el futbol se tiene que cortar". Un Maradona categórico, como tantas otras veces. En marzo, Gimnasia abrió la inconclusa Copa de la Superliga y así se expresó el entrenador en la previa de un encuentro que se disputó a puertas cerradas. Su intención era que la competencia se frenara por el avance del coronavirus, algo que sucedió a los pocos días.

- "Tenemos que sacar los descensos de esta temporada y de la siguiente". En abril, cuando estaba instalado el rumor de que habría permanencia para todos los equipos, pero esa versión no se transformaba en noticia, Diego lo pidió a través de su Instagram. Un par de días más tarde, llegó la confirmación oficial. El hincha lo tomó como un buen gesto. El conjunto platense estaba último en los promedios (debía pasar a tres rivales) y Maradona, en vez de soñar en quedar como el gran héroe, pensó en el club. Su club.

- "Mi corazón es azul y blanco. ¡Vamos por más!".De esta forma informó su continuidad, de nuevo a través de Instagram (en el último tiempo, el canal principal para expresarse como técnico del Lobo). Armaron una linda novela: su abogado, Matías Morla, puso en duda la renovación y luego comunicaron el flamante vínculo; justo cuando Gimnasia celebraba su 133 aniversario. Buena jugada del entrenador, un 10 eterno.

Diego puso la firma y siguió en el cargo. Hace unos días, de hecho, reapareció en Estancia Chica y compartió un rato con sus dirigidos. El técnico no veía la hora de poder sumarse al día a día del plantel, pero también sabía que debía cuidarse y por eso aceptó la recomendación médica de esperar a que disminuyeran los contagios de coronavirus. Los dirigentes estuvieron de acuerdo.

