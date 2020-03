El verano pasado, los rumores sobre una posible llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona, eran tan fuertes que el mismo Xavi tuvo que salir y admitir que, aunque hubiera una oferta, él no se sentía lo suficientemente preparado para ser el entrenador balugrana.

Ahora, el actual entrenador del Al Sadd de Qatar, club en el que terminó su carrera, parece estar preparado para ser el nuevo DT culé cuando sea requerido.

"Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía", indicó en una entrevista con La Vanguardia.

Parece tanta la ilusión del campeón del mundo con España en 2010, que hasta se animó a decir los nombres de jugadores que buscaría para “su Barcelona”.

"Yo ficharía extremos, tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular; el Barça ya tiene juego por dentro… pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry...", señaló el español.