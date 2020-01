La Jornada 3 de la Liga MX, lo que debes saber

El Clausura 2020 de la Liga MX llegó a su tercera jornada, quien la inaugurará el Puebla cuando reciba a los Gallos Blancos del Querétaro. Las Chivas del Guadalajara, a pesar de su derrota a media semana ante Dorados en los octavos de final de ida de la Copa MX, buscarán mantenerse en la cima de la tabla. Mientras que otro grande del futbol mexicano, el Cruz Azul, quiere salir del fondo de la clasificación para retomar el protagonismo en la Liga MX.

Para la jornada 3 te damos estos datos que debes saber:

AMÉRICA VS XOLOS

América perdió solo uno de sus últimos nueve duelos contra Tijuana en Liga MX (5V 3E); fue en su visita más reciente, 2-3 en abril de 2019.

CRUZ AZUL VS SANTOS

Santos Laguna no perdió ninguno de sus últimos cuatro duelos contra Cruz Azul en Liga MX (3V 1E); es su mayor racha invicta ante la Máquina Cementera desde noviembre de 2012 (4V).

TIGRES VS ATLAS

Tigres no convirtió goles en sus dos primeros partidos en el Clausura 2020 (1E 1D), algo que no le ocurría en un torneo de Liga MX desde el Clausura 2017 (1E 1D).

LEÓN VS PACHUCA

León venció a Pachuca en sus últimos dos duelos en Liga MX, siendo su mayor racha ante los Tuzos en la competencia desde octubre de 1972 (2V); solo entre 1969 y 1971 tuvo una racha mayor (4V).

Ángel Mena anotó tres de los cinco goles de León en el Clausura 2020; todos fueron de penal.

PUMAS VS MONTERREY

Monterrey no perdió ninguno de sus últimos seis duelos frente a Pumas en Liga MX (5V 1E), es su mayor racha ante los Felinos en la competencia desde noviembre de 1998 (3V 4E); la derrota más reciente fue 3-5, en agosto de 2016.

Monterrey acertó cinco remates a portería en su debut en el Clausura 2020 (2-2 vs. Morelia); es su partido consecutivo número 13 con al menos esa cantidad en Liga MX.

CHIVAS VS TOLUCA

Guadalajara mantiene un invicto de ocho partidos ante Toluca el Liga MX (3V 5E), siendo su mayor racha ante los Diablos Rojos desde noviembre de 1963 (6V 3E); la última derrota la sufrió en septiembre de 2016 (1-2).

Leonardo Fernández participó en dos de los tres goles de Toluca en el Clausura 2020 (1 gol, 1 asistencia).

NECAXA VS ATLÉTICO DE SAN LUIS

Necaxa ganó solo uno de sus últimos seis partidos como local en Liga MX (1V 2E 3D); el triunfo fue en el único de esos juegos en el que abrió el marcador, 3-0 vs. Querétaro en noviembre de 2019.