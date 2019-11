Jugar en Chivas o Europa, no hay más para Víctor Guzmán

Víctor Guzmán cuentas las horas para saltar a otro nivel. Podría irse a Europa, para cumplir su sueño, o quedarse y fichar con el Guadalajara, una experiencia que la enaltece con la Selección Nacional de México.

"Desde hace tiempo he manifestado que quiero jugar en Europa, y cuando lo digo es, porque creo, estar más cerca del objetivo, voy con pasos agigantados en mi carrera y en mi persona", admitió el jugador de los Tuzos del Pachuca, en entrevista con Fox Sports.

Mas el 'Pocho', mediocampista de 24 años de edad, fue claro que las ofertas que lleguen las analizará a profundidad, porque vestir de Rojiblanco también es una ilusión.

"Sería cuestión de hablarlo con mi presidente, que ya quedamos en un acuerdo, puede que me vaya a Europa -sí es mi sueño-, pero si no es lo más conveniente y hay oportunidad con Chivas, me iría.

"Es analizar la propuesta formal que venga de Europa o México, han salido notas de que hablé mal de Chivas, es falso, estaré siempre agradecido con Chivas porque me terminé de formar ahí y me impulsó a selecciones menores, siempre estaré agradecido con la institución", atizó.

Guzmán dejó las Fuerzas Básicas del Guadalajara en 2015, luego de ser detectado por el Pachuca, donde disputa su noveno torneo.

"Claro que el más grande es el que gana más títulos, ahorita lo es América... Pero uno como mexicano sería mentira que no quisiera jugar en Chivas, si amas a tu país y a la Selección, es lo mismo que jugar en Chivas, porque es historia 100% mexicana", concluyó.