Jugadora de Chivas es discriminada en el transporte por su uniforme

Tal vez podría considerarse una broma, pero para la jugadora de las Chivas, Michelle González, no fue así. Un chofer del transporte público le negó el acceso por su uniforme del Guadalajara.

González Mercado denunció en redes sociales la acto que sufrió cuando se dirigía a Verde Valle para continuar con su rehabilitación.

La jugadora aseguró que escuchó cuando le dijo que “no subía chivistas. La rivalidad deberías quedarse dentro de la cancha”.



Me acerqué a la base de transportes públicos, el chofer claramente me dijo que le iba al América y que él no subía a Chivistas https://t.co/djcyqTdkGl

— Michelle González (@MichGonMer) November 28, 2019