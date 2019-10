El ex receptor abierto de la NFL, Percy Harvin, reconoció que combatió la ansiedad durante sus estancia en la NFL al automedicarse con marihuana, diciendo que jugó todos los partidos de su carrera mientras estaba drogado.

"No hay un juego, no hay un juego que haya jugado que no estuviera drogado", dijo Harvin a Bleacher Report en un video publicado el miércoles.

“Y eso es lo que quiero que el mundo vea hoy, no es un estigma y que la gente lo haga y se meta en un montón de problemas. Son solo las personas que solo viven una vida normal las que tienen deficiencias o tal vez solo quieren divertirse. Es una forma natural de hacerlo ".

Harvin, sin embargo, nunca fue suspendido por la NFL por violar la política de abuso de sustancias de la liga, que incluye la marihuana en su lista de sustancias prohibidas.

Harvin, ahora de 31 años, jugó en la NFL ocho temporadas con temporadas con los Vikings, Seahawks, Jets y Bills. Dijo que le diagnosticaron un trastorno de ansiedad y que sufrió episodios durante sus días de juego.

"Esos fueron probablemente los peores años de mi vida", dijo Harvin acerca de ser cambiado a los Seahawks en 2013

"Mi ansiedad es peor cuando entro en situaciones desconocidas".

"Lo único que realmente parecía funcionar es cuando fumaba marihuana", dijo Harvin