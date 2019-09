José “Teco” Quiñónez, el futbolista que triunfa en la UFC

Cuando era joven, José Alberto “Teco” Quiñónez quería ser futbolista, de hecho, hizo pruebas para formar parte de Estudiantes Tecos y de Pachuca; hoy, decepcionado del futbol, triunfa en la UFC, la empresa de mayor prestigio en las artes marciales mixtas.

“El futbol me decepcionó a muy temprana edad. Yo quería ser profesional, pero vi las mañas que se tenían que hacer y el dinero que se necesitaba y yo no tenía dinero, ahora la MMA me abre otras puertas”, dijo entre risas José Alberto.

Ahora, con el pasar de los años entró al mundo de las artes marciales mixtas, y esta noche venció al peruano Carlos Huachín; lo mejor: en su casa, México.

“La victoria de hoy ya pone mi nombre no sólo a nivel latino, ahora a nivel mundial, ya saben que aquí estoy“, comentó 'Teco' quien se llevó la victoria por decisión unánime.

La pelea de esta noche fue la primera del contrato de 4 combates que la UFC ofreció a Quiñónez.

Aunque la historia del zacatecano lo alejó del futbol a temprana edad, hoy puede llenar uno de sus más grandes placeres: viajar.

“A mí lo que me gusta es viajar, conocer y hacer amigos y la MMA me ha hecho viajar por el mundo, he ido a Australia, Londres y Estados Unidos, ahora hago amigos por todo el mundo y hago lo que más me gusta”, sentenció el peleador mexicano.