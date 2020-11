Joao Maleck será liberado por ineptitud de los jueces

Injusticia donde debía existir justicia. La sentencia para Joao Maleck, que será leída el próximo lunes, no dejó conforme a la parte afectada, los familiares de María Fernando Peña y Alejandro Castro, muertos debido a la imprudencia del futbolista, quien se estrelló con ellos, apenas un día después de que habían contraído matrimonio.

Al futbolista lo sentenciaron a tres años y ocho meses de cárcel, pero con la reparación del daño, 3 millones de pesos, saldrá libre. No, nadie está satisfecho con esto, y se sospecha que los jueces que decidieron este fallo, estuvieron muy presionados por lo mediático del caso, por la fama del futbolista.

“De antemano no estamos conformes con la decisión tomada por los jueces”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes, José de Jesús López Lucano, abogado de la parte afectada.

Habrá apelación, se pedirá la revisión del caso y que la sentencia y la reparación económica del caso, sea mayor. “El lunes a las 9:30 horas se llevará a cabo una audiencia que se denomina: ‘Lectura de sentencia’, y de ahí tenemos diez días para presentar un recurso de apelación, porque no fueron bien valoradas las circunstancias , las pruebas y muchas otras cosas… Acudiremos a este recurso legal”.

Maleck quien jugaba en Sevilla a préstamo, y que en junio de 2019 estaba de vacaciones México, venía según las pruebas presentadas, alcoholizado y a gran velocidad cuando ocurrió la fatalidad… Eso no se tomó en cuenta. “No se valoró de manera correcta lo que era el exceso de velocidad y la alcoholemia. ¿Cómo es posible que no se valore que no se perdió una vida, sino dos vidas? Entre todo esto se le da una sentencia de 5 años 6 meses y de ahí se le rebaja a 3 años 8 meses… hay una serie de factores que se debieron considerar más a fondo para imponer la pena y para no darle este beneficio”.

La sentencia se redujo, porque, “se puede reducir un tercio de la pena cuando el primo delincuente tiene 20 años al momento de haber cometido el hecho… Por eso los 3 años, 8 meses y 15 días…”.

El abogado está convencido que los jueces se dejaron presionar por lo mediático del caso: “Claro… Lo mediático del caso, la presión fue bastante fuerte para los jueces. En este caso se puede reflejar todo lo que pasa a nivel deporte, ya vieron lo que pasó a Chivas y Santos (dueño del pase de Maleck) debe de valorar si a su salida lo seguirá empleando”.

No cabe duda: “Ley fue rebasada. Hay muchos factores, presión social, presión mediática. Fue sin duda, un caso atípico”. En la apelación se pedirá, “revisar el actuar de los jueces en la toma de esta decisión. Valoraremos todo lo que en su momento pensamos que no se valoró y que el tribunal ponga una pena mayor”, y en lo económico también haya un incremento.