Jamaica avanza a semifinales de la Copa Oro tras vencer a Panamá

La selección de Jamaica avanzó este domingo a semifinales de la Copa Oro al derrotar 1-0 a Panamá, en un disputado partido decidido en el último cuarto de hora por un inocente penalti cometido por los canaleros.

El gol de Jamaica fue anotado por el veterano Darren Mattocks (75) al aprovechar una pena máxima tras una mano de un defensor rival, en el encuentro disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Jamaica se enfrentará el 3 de julio en Nashville al vencedor del duelo de este domingo entre Estados Unidos y Curazao.

Esta es la tercera semifinal de Copa Oro consecutiva que disputará Jamaica, segunda en las dos últimas ediciones.



Fue al minuto 75 cuando todo se decidió a favor de los Reggae Boyz. Hasta ese momento, ambos equipos jugaban un peleado duelo, con ocasiones para ambos bandos.

Pese a los acercamientos al área, todo parecía que iba a terminar en tiempo extra. Pero al minuto 71 el seleccionador Theodore Whitmore decidió dar entrada a Mattocks por Dever Orgill.

Minutos después un balón aéreo que disputaba Mattocks en el área rival terminó golpeando la mano extendida del defensor Harold Cummings.

El guatemalteco Mario Escobar no dudó en pitar penalti, que fue transformado por el delantero jamaicano con un disparo a la izquierda del arquero Luis Mejía, que se lanzó para el otro lado.



Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@jff_football is the third semifinalist of #GoldCup2019 with a 1-0 victory over @fepafut!#JAMvPAN #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/BnDkgXHh5p

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) 30 de junio de 2019