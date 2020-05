Herrera le contesta a Asprilla: Se fue de México por poco profesional

Miguel Herrera, técnico del América le contestó al ex futbolista colombiano Faustino Asprilla, quien dijo que prácticamente era el “gato” de Carlos Reinoso, cuando era el auxiliar del 'Maestro' Reinoso en el Atlante.

Asprilla dijo en una entrevista a la radio de su país. “Cuando estuve en México con el Atlante (Invierno del 2001) ahí estuvo Miguel Herrera como asistente técnico de Carlos Reinoso, aunque más que asistente era el tipo que le cargaba las maletas al profe y que hacía las veces de su chófer porque no lo dejaban meterse en nada de las prácticas en cancha".

Ante esto el 'Piojo' reviró, al mencionar que Asprilla no fue del todo profesional cuando estuvo en los Potros de Hierro: "Sus problemas eran fuera de la cancha, al no tener profesionalismo o no cuidar su aspecto personal. Se fue de México pero no fue por el futbol, fue por otras cosas. Su talento lo podría haber llevado a jugar a donde él quisiera".

Asprilla con los azulgrana sólo jugó doce juegos en los que marcó tres goles… Ni siquiera completó el torneo.

Sobre su relación con Reinoso, Herrera comentó: “En ese momento yo pensaba que estaba ayudando a un técnico, porque el día de mañana me iba a tocar la oportunidad de dirigir a mí, por suerte así se dieron las cosas”, dijo al programa Espacio Deportivo.