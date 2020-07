Guillermo Ochoa se mofa de Luisito Comunica, 'Y ese gü... quién es?

Cuando Guillermo Ochoa estaba fuera de México, le preguntaban de su parecido con Luisito Comunica, un youtuber que habla de sus viajes. Y Memo, portero del América, se tardó, pero ya supo quién era Luisito Comunica.

En una charla con el gamer Wilo Lea, Paco Memo comenzó a trollear al llamado Luisito Comunica, mientras jugaba un videojuego en línea.

"Cuando llegué me decían y Luisito Comunica, Luisito Comunica, y yo decía y este güey quién es... Y cuando me di cuenta dije, no me chin... Yo sí le meto al gym, yo sí como bien... Ya que vi al Luisito dije... No ca..., se pasaron, ni el bigotito... Ese Luisito no le echa ganas ni a su pelo... Claro, lo digo con todo respeto".

Memo Ochoa no puede tener haters, no mamen. Acá se cagó en Luisito Comunica Te quiero mucho Memito. pic.twitter.com/0FX9N0XUga — Wilo Olea (@elwiloolea) July 29, 2020

El video se volvió tendencia en redes.