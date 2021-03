Futbolistas de América y sus irresponsables "vacaciones"

Al parecer cuando los equipos "dan permiso o días libres" a sus jugadores en el marco de una Fecha FIFA , los protocolos quedan en segundo plano o simple y sencillamente desaparecen. Y no hablamos de la convivencia con gente fuera de la "burbuja" o control de los clubes sino de cosas tan simples como la sana distancia o el uso del cubrebocas (como se mostró en las imágenes de El Universal Deportes) en el caso de dos jugadores del América al finalizar el partido ante Mazatlán FC.

Se trata de sentido común, ni siquiera de pensar en que fueron a una fiesta y se emborracharon. Y de entrada utilizando ese sentido común no se entiende cómo es que en esos días libres que dan los equipos le es permitido a los futbolistas realizar viajes en los que tendrán contacto con distintas personas.

Veamos lo que dice lo que se anexó al reglamento:

"Si un integrante de los Clubes es sorprendido no respetando el Protocolo Sanitario de la LIGA MX en eventos no autorizados por el Club, deberá ser separado del plantel por un periodo de 10 días y se reincorporará presentando ante la Liga una prueba PCR negativa".

Seguramente para el América y para sus defensores, autorizar tres días de descanso a los futbolistas ya los exime de no traer cubrebocas, convivir con personas ajenas al club, total, ya tienen permiso o piensan que es algo "normal" o dentro del protocolo que se debe seguir. Si bien Alan Medina y Mauro Laínez sorprendidos por el reportero de esta casa editorial saliendo del estadio Kraken, sin uniforme, sin cubrebocas y conviviendo con aficionados que aún estaban en la explanada del estadio, incluso olvidándose de la sana distancia al permitir tomarse fotografías, es un detalle menor para los defensores de lo indefensible o más bien, para quienes sin mandar cubrir estos partidos juzgan sin tener pruebas contundentes.

¿Cómo explican las acciones de Mauro Lainez quien aparece con algunos de los aficionados americanistas que realizaron el viaje a Mazatlán – que por cierto, no respetaban las medidas sanitarias - en sus “días libres” de la concentración americanista? No es un tema para que sea minimizado. El hecho de que los jugadores puedan disfrutar días libres no significa que se confíen y pongan en riesgo a sus compañeros de equipo e incluso a sus rivales.

O entonces surge una pregunta válida: ¿Cómo controlan con quién conviven sus jugadores en esos días libres y a dónde van?

En fin, a veces queremos jugar a los fiscales de la noticia cuando en casa hay cosas por limpiar y no vemos toda la película completa, que aunque en esta pandemia no se puede perder ningún detalle y aunque tengan permiso del club, algo tan simple y que todavía debe ser cotidiano como utilizar las mascarillas se les olvidó y eso, es violar el protocolo.