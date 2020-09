FIFA suspende a Trinidad y Tobago por problemas con su Federación

La FIFA suspendió a Trinidad y Tobago este jueves por "graves violaciones" de sus estatutos después de que la justicia del país caribeño impugnase la imposición por la instancia futbolística de una nueva directiva en la federación trinitense por mala gestión de los responsables anteriores.

La máxima instancia futbolística mundial aseguró que no readmitirá a Trinidad y Tobago hasta que el país caribeño reconozca la legitimidad de la nueva directiva impuesta por la FIFA.

"La decisión viene motivada porque la exdirectiva de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago (TTFA) presentó una demanda ante un tribunal local para impugnar la decisión del Consejo de la FIFA de nombrar una nueva dirección para la TTFA", explicó la FIFA en un comunicado.

La FIFA recordó que los estatutos de la organización prohíben recurrir a los tribunales ordinarios de justicia. La federación internacional nombró en marzo una nueva directiva para la asociación trinitense, que con el equipo directivo anterior iba abocado a la insolvencia tras la mala gestión de sus rectores, según la FIFA.

Según la FIFA, para decidir este tipo de conflictos ya está el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) como máximo tribunal con competencias deportivas. La FIFA y el país caribeño tienen un turbulento pasado de relaciones.



