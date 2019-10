Exjugador de Pumas explota contra Ares de Parga

En entrevista con EL UNIVERSAL uno de los jugadores que formó parte de la plantilla mientras Rodrigo Ares De Parga era presidente del patronato de los Pumas habló sobre cómo era su gestión al frente del equipo.

"El proyecto del Sr. Ares de Parga no era malo, porque estaba bien que quisiera sacar la Cantera, que quisiera forjar carácter en el equipo para sacar jugadores de Primera División y exportarlos para Europa” aunque en voz del propio exjugador las decisiones que se tomaron no fueron las correctas.

“Sí hizo decisiones que no tuvieron el visto bueno del club y no tuvieron un bien para el equipo. Él quiso sacar la Cantera muy rápido”.



Uno de los rumores que rodearon durante toda su gestión al hoy expresidente del Club Universidad Nacional fue que no tenía mucho tacto con sus jugadores, “el tacto que tuvo no fue el correcto, desde su primera visita al club hubo algo que no nos gustó porque el equipo no trabaja como tenía que trabajar”.

Además de que casi estuvo cerca de llegar a los golpes con un jugador en los vestidores del Estadio Olímpico Universitario, “un día de partido bajo al vestidor y casi llega a los golpes con un jugador, no tenía ni pizca de futbol”.

Sumado a eso, también recordó la llegada de Ares de Parga al equipo en 2016, después de un 2015 de en sueño donde Pumas llegó a la final del torneo de Apertura y terminando en el quinto lugar en la Copa Libertadores.



“Nos dejó muy descobijados, se fue Memo, se fue el presidente, nosotros ya éramos un equipo fuerte y armado en 2015. Estaba lleno de figuras”.

Dicho equipo poco a poco fue desarmado y aunque consciente de que nadie es indispensable. Las formas en que se dieron las cosas no fueron de su agrado, “el tacto que tuvo con el jugador no fue el más correcto, en mi experiencia, tuve la parte más desagradable de mi carrera con él. Las formas que tuvo cuando nos dijo que ya no éramos parte del plantel de Pumas fue de una persona sin educación, alguien que no sabía de la envergadura que era un equipo como lo es Pumas; Hizo un convenio con Venados y nadie quiso ir para allá. Figuras como Darío Verón, Alejandro Castro y pues al único que pudo mandar fue a mí”.

Para él, la salida de Ares de Parga no fue una sorpresa, aunque no se lo esperaba tan pronto “era algo que se veía, pero no tan rápido, no terminando su ciclo de esta manera. Son temas muy delicados (el lavado de dinero) a su situación y siendo la punta del equipo de una Universidad creo que se ve obligado esto a dar un paso al costado”.



A su consideración, quién le siga en el puesto del presidente del patronato debe ser alguien que sepa lo que es Pumas y tenga buen tacto. Pero para los aficionados solo hay un nombre Arturo Elías Ayub.

“(Elías Ayub) Era una persona diferente, una persona de futbol, es Puma, Que haya una buena organización, es un equipo que siempre tiene que estar peleando títulos, representa a la universidad, a la gente que va cada domingo a apoyar a su equipo”