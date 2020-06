Exdirectivo del América promete franquicia en la Liga de Expansión

Giuseppe Rubulotta fue un promotor, que tuvo su momento dorado en los 90 en el futbol mexicano, tanto que logró colarse como directivo en el América.

Su logro más grande fue haber corrido a Leo Beenhakker, a mitad de una campaña de ensueño que estaban teniendo las Águilas.

Lo último que se supo de él es que hace un par de años quiso traer a Marcelo Bielsa a dar unas conferencias, pero no vendió ni la mitad de los boletos.

Pues volvió a aparecer.



Sucede que el Italiano ando buscando quién le entre al negocio de la Liga de Expansión... Con su acento muy marcado, y tirando rostro, el ex directivo y ex promotor, anda buscando en diversas plazas del país, socios que inviertan con él, pues asegura que se hizo de una de las nuevas franquicias en la Liga de Expansión.

Se la pasa buscando citas con alcaldes, gobernadores y empresarios de diversos lugares, bajándoles el sol, la luna y las estrellas diciendo que llevará el futbol hasta sus localidades y ellos podrán presumir que son dirigentes.

Pero más de uno no ha visto con buenos ojos a Rubolotta y sus ofrecimientos, así que han hablado a la Liga MX, con el mismísimo Enrique Bonilla, dicen, quien les ha asegurado que no, que no ha comprado nada, ni de cerca.

Así que el plan es sencillo.

Don Giuseppe primero quiere ver quién lo apoya, dónde puede llevar a una franquicia y después, con dinero en mano, la comprará...

Mundo al revés.

LEER MÁS: Así se despidió Jürgen Damm de Tigres