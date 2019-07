Lyon.— Las campeonas del mundo, la selección de Estados Unidos, festejaron muy a su estilo en el vestidor.

Con los casilleros cubiertos de plástico, protectores de ojos y decenas de botellas de champaña, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Carli Lloyd y compañía, celebraron con toda la energía en los camerinos del estadio de Lyon.

Entre bailes y canciones, las estadounidenses hicieron la fiesta tras su cuarto título mundial.



Alex Morgan is celebrating all over the rest of the world pic.twitter.com/UgSRWQtshq — Barstool Sports (@barstoolsports) 7 de julio de 2019

La delantera estadounidense Alex Morgan reconoció que hubo un lapso en la Copa Mundial Femenil de la FIFA Francia 2019 que sintió que ganarían y al final así sucedió, tras vencer en la final a Holanda por 2-0.

"Nos sentimos confiadas. Sentimos como que el impulso a lo largo del torneo nos iba a llevar a ganar", comentó Morgan, quien totalizó seis goles a lo largo del Mundial, para ser una de las máximas goleadoras.



Becky on her Snapchat story off of two vodka lemonades pic.twitter.com/f1bXknRRcK — Barstool Sports (@barstoolsports) 7 de julio de 2019

Reconoció el aporte de la entrenadora Jill Ellis, quien se erigió como la primera mujer estratega en ser bicampeona Mundial en futbol femenil.

"Jill (Ellis) hizo un gran trabajo en cuanto a la gestión del equipo, por lo que le damos crédito a ella y al equipo por determinar nuestros roles", declaró Morgan durante los festejos por el título.