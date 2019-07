En Pumas le cierran las puertas a posibles refuerzos

A pocos días de arrancar el Apertura 2019, en Pumas no descartan la llegada o salida de más jugadores, como Juan Manuel Iturbe, quien está en la mira de Boca Juniors.

"No lo sabemos, hay días todavía, no quiero decir que sí o no, puede surgir algo no previsto. Vengo llegando (de viaje), voy a hablar con la directiva para ver cómo van las cosas y por si hay algún interés (de Boca por Iturbe)", dijo Jesús Ramírez, presidente deportivo de los felinos.

#Video Jesús Ramírez , presidente deportivo de los Pumas , deja abierta la posibilidad de que jugadores como Iturbe salgan del plantel pic.twitter.com/ZdEi5Y3znf — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 15, 2019

Sobre el estilo que toma el conjunto universitario, con la llegada de Miguel González al banquillo, Ramírez se mostró contento. "Con la nueva idea que tiene Míchel para desarrollar fue buena en esta pretemporada, en la semana hay que delinear el plantel, hay mucha ilusión, deseos por estar en primer lugar, calificar es el primer objetivo".

Incluso, el directivo destacó el triunfo sobre el América (3-0), la semana pasada en Texas. "Yo lo veo como juego de suma importancia , ganarle al América siempre será importante, independiente de ese riunfo es bueno para la expectativas, espero esos triunfos se vean reflejados a la liga".