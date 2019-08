En el caso Maleck parecen buscar venganza: abogada

Hay una delgada línea entre la justicia y la venganza, y parece que Martha Álvarez, madre de María Fernanda Peña –la joven que murió con su esposo en un accidente automovilístico provocado por el futbolista Joao Maleck– busca venganza, consideró la abogada Ala Rassi, quien hasta hace unos días era la asesora jurídica de la familia de María Fernanda.

Este viernes, mediante un comunicado, Martha Álvarez señaló que desde hace una semana Rassi dejó de ser su abogada y consideró como falsas sus declaraciones respecto al juicio abreviado que propuso la defensa de Maleck; sin embargo la abogada no estaba enterada de su remoción y se enteró por la prensa.

Al respecto, Rassi consideró que la familia de María Fernanda está en su derecho de cambiar de abogado y buscar otra opinión, pero indicó que no informárselo personalmente es una falta de respeto y más si aún le deben el 90% de sus honorarios.

Recordó que en varias ocasiones le explicó a Martha Álvarez y a su hermana Claudia los beneficios de un juicio abreviado, como lo estaba solicitando la defensa de Maleck, pues implica menos tiempo, que el futbolista se presente confeso ante el juez, que haga el pago de reparación del daño y no pueda apelar la sentencia.

“Les dije que la sentencia podría ir de 4 a 12 años, que eso dependía del juez, y dijeron que no sabían qué hacer; lo que están pidiendo ellas ningún juez lo va a conceder, se olvidan de que Maleck también tiene derechos, que es primodelincuente, que ir confeso al juicio también le genera beneficios”, señaló Rassi.



Después de eso, la familia dijo a la abogada que pensarían su decisión y después le llamarían, pero no volvieron a comunicarse con ella.

Aunque este viernes Martha Peña aseguró que Rassi ya no la representa, la abogada explicó que no la destituyeron de forma correcta, pues sigue apareciendo como representante en la carpeta administrativa del caso.

La señora Álvarez también negó la existencia de la prueba pericial que se filtró a los medios y demuestra que antes del accidente la pareja tuvo sexo oral; sobre esto, Rassi confirmó que la pericial existe, que no es nueva y consta en las fojas 242 a 244 del expediente, pero aclaró que eso no demuestra de ninguna forma que el auto de los recién casados estuviera detenido cuando el futbolista lo impactó.

Sobre el acuerdo para que Maleck pagara un millón de pesos como reparación del daño a la familia de María Fernanda, Rassi insistió en que se trataba de un buen arreglo: “Joao Maleck no tiene dinero, ganaba 10 mil pesos mensuales que le pagaba el Santos Laguna, el auto no sé de dónde lo sacó, tal vez lo compró con lo que le dio el Sevilla, pero no tiene dinero, créame, la iba a librar porque tiene una póliza de seguro que cubre hasta 3 millones de pesos”.

Finalmente la abogada dijo estar en desacuerdo con la forma en que la señora Álvarez se ha expresado de la Fiscalía de Jalisco: “ha dicho que son corruptos, que se vendieron y yo he visto que en este caso han hecho lo que tienen que hacer, incluso formaron una comisión de seguimiento en donde había tres ministerios públicos que estaban al tanto de la familia y ella (Martha Álvarez) les daba un mal trato”.