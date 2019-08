En América estamos obligados a sacar el resultado: Ochoa

[email protected]

Si el Atlas le hizo partido al campeón Tigres y hasta un punto le sacó, el América debería preocuparse en pisar con cuidado el estadio Jalisco, al saberse vulnerable por el hospital en que se convirtió. Sin embargo, en el interior del Nido jamás aceptarán ser las víctimas… Con o sin figuras, el invicto debe prevalecer, anticipó Guillermo Ochoa.

“Está claro que el plantel está mermado, pero tampoco lo ponemos como excusa y nosotros como América siempre tenemos la obligación de sacar y buscar los partidos”, expuso el guardameta que poco a poco se acopla a la cabaña azulcrema, la que hace ocho años defendía antes de irse a Europa.

Para la visita de esta noche al Jalisco, las Águilas pasan por un momento atípico de bajas, por lo que estarán limitados en defensa y ataque frente a unos Zorros que discretamente se quieren meter entre los mejores ocho de la clasificación. La última baja y de considerable gravedad es la de Bruno Valdez. El zaguero paraguayo no estará disponible - por tiempo indeterminado-, debido a una fractura de la base de órbita del ojo izquierdo, por lo que también causó baja de la convocatoria de su selección, para disputar la fecha FIFA duelos contra Japón y Jordania; el defensa argentino Emanuel Aguilera tampoco será opción, al ser expulsado por doble amarilla.

Otros jugadores de los que el técnico Miguel Herrera no ha podido contar, para darles una recuperación por un par de semanas, son Nicolás Benedetti, Giovani dos Santos y Jesús López, mientras que Andrés Ibargüen y Renato Ibarra podrían reaparecer tras ser guardados en el duelo contra los Tuzos (1-1); los centro delanteros Nicolás Castillo y Henry Martín van para largo.

Con todo esto, Memo conserva la postura de la alta exigencia y no decae en ánimo gracias al apoyo que recibe de los fanáticos.

“Está bien seguir con el invicto, pero nos teníamos que quedar con los tres puntos y no estamos contentos con el empate [con Pachuca]. Estoy muy agradecido por los aplausos y el recibimiento de la gente. Me hubiera encantado festejar el triunfo, pero es una lástima porque fuimos mejores, tuvimos el balón y más llegadas que el rival, es una lástima que no cerramos el juego y el 2-0 para firmarlo”, y advirtió para la octava fecha del Apertura 2019. “El rival igual espera el error, tenemos que mejorar en aspectos”.

Incluso los juveniles también son una solución y Ochoa no duda en darles su voto de confianza, como en José Ángel López, delantero que marcó el tanto azulcrema frente a los Tuzos, el pasado martes por la noche.

“Ellos han trabajado en su joven carrera para este momento, tienen que asumir el compromiso de lo que es el América y darles el respaldo como lo hace Miguel [Herrera] y cuando los decida poner. Son jóvenes con ganas y tienen que seguir trabajando, se necesita que continúen ayudando”, encomendó el arquero, quien saltó al profesionalismo gracias a las Águilas.

Con tal confianza, Ochoa y las físicamente golpeadas Águilas llegan a la octava fecha con 15 puntos, 11 goles a favor y cinco en contra, suficientes para estar en los primeros puestos de la Tabla. Por su parte, los dirigidos por Leandro Cufré no marchan tan lejos, con 10 unidades, ocho tantos a favor y 10 en contra, además de que repetirán su condición de locales. Justamente en el estadio Jalisco fue la última vez que ambas escuadras se midieron. En la segunda jornada del torneo pasado, América se impuso, por 1-2, con anotaciones de Henry Martín (baja por lesión) y Cecilio Domínguez (ya no pertenece al plantel).

Pero Memo le da la vuelta al fatalismo. Apuesta a una próspera visita al Atlas, para llegar con el mejor ritmo posible a su convocatoria con la Selección Mexicana, la cual, presume el regreso de algunos referentes que parecían descartados por Gerardo Martino.

“Siempre han sido gente importante para la Selección Nacional y que le han dado mucho, es un grupo completo que sumado a los de Copa Oro se genera buena experiencia y calidad”, remató.

