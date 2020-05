Emanuel Aguilera no le cierra las puertas a la Selección Mexicana

Aunque sería un sueño para Emanuel Aguilera ser convocado a la Selección de Argentina, el defensa del América tampoco le cierra las puertas a la de México.

“Siempre (es un sueño), el grande el deseo de ir a la Selección. Es difícil, pero bueno, no imposible. No (he estado cerca de Argentina), nunca me mencionaron, ni hubo acercamiento.

“Con la Selección Mexicana tampoco (hay acercamientos), tampoco de acá, no tuve nada, pero no sé, si me llaman lo pensaría”, expresó el argentino en una entrevista por Instagram, con Sentimiento Cacique, un perfil dedicado al Deportivo Guaymallén, club donde ‘Ema’ saltó al profesionalismo.

Además del Guaymallén, el zaguero de 30 años de edad también recordó su pasado con los clubes argentinos Godoy Cruz, Defensa y justicia y el Club Independiente, este último el que lo catapultó al balompié mexicano.

Sobre su salto a Coapa, procedente de los ‘Xolos’, Aguilera recordó que “acá en México el draft ya terminó, ya lo sacaron. Yo me fui por el Piojo Herrera, él me llama del Independiente a Tijuana. Después en Tijuana estuve como un año, después él (Herrera) se va al América y a los seis meses me llama”.

Respecto a los 14 goles que acumula en la Liga MX, el defensa central señaló que uno que marcó, por la vía del penalti, contra los Pumas.



“Fue la Semifinal contra Pumas en 2018, ganábamos 6-1 de penal, si bien estaba cerrada la serie, era justo en el estadio Azteca, explotado, un clásico, ése fue de los goles que más grité y significativo para mí”, atizó.

Finalmente, Víctor Emanuel dejó un mensaje para los aficionados en tiempos de cuarentena.

“La situación está jodida (por el coronavirus. Lo más importante es la salud, quiero decirles que se cuiden, que se queden en casa. A los niños, decirles que de chico lo importante es divertirse, disfrutar. Sigan sus sueños”.