El vestuario de los Pumas, ¿dividido?

Los Pumas cerraron un 2019 para el olvido. Entre escándalos extracancha y con un futbol poco atractivo, los del Pedregal cerraron su participación, luego de caer en contra del Pachuca.

Partido que dejó a todos en el seno auriazul muy calientes por sumar otro torneo sin Liguilla.

Mucho se habló de un vestuario felino dividido y los resultados podrían ser un reflejo de esos supuestos rumores.

Resulta que, dentro del equipo, algunos consideran que se les exige más que a otros y que el esfuerzo no es parejo. Así no se puede... A ver si no le cuesta el puesto a uno que otro. De momento, estarán una semana de vacaciones... Y algunos, ya no volverán.