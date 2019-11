El expresidente de la UEFA y antigua estrella del fútbol francés Michel Platini ha criticado duramente el uso del VAR, alegando que la tecnología no resuelve los problemas de arbitraje sino que solamente los mueve.

“El VAR no reglamenta los cosas, solamente mueve los problemas. Hacen falta 30 minutos para explicar por qué estoy en contra. Estoy convencidísimo, pienso que no regresaremos nunca atrás, pero pienso que es una linda mierda”, afirmó Platini en una entrevista concedida en la noche de este lunes a la televisión nacional italiana “Rai“.

Platini cumplió recientemente los cuatro años de inhabilitación que le fueron impuestos en 2015 por las acusaciones de corrupción y promovió su nuevo libro, “El rey desnudado”, en el que cuenta su historia personal como futbolista y como directivo.

“Sufrí un mes tras la acusación, luego pensé en defenderme. Después de la absolución por parte de la Justicia suiza, ahora soy yo quien explica cómo han ido las cosas. En la FIFA no me querían como presidente. Yo quería defender el futbol y era el único futbolista que podía ser presidente de la FIFA”, afirmó.

Defendió su inocencia en el caso de corrupción que provocó la pérdida de la presidencia UEFA y explicó que ya no tiene “ningún tipo de contacto” con el actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infatino, ni con el expresidente de este organismo, el también suizo Joseph Blatter.

A sus 64 años, Platini no cerró las puertas a su regreso en el mundo del futbol, algo que le planteó recientemente el presidente francés Emanuel Macron, aunque destacó que tiene que “pensarlo bien” y no equivocarse porque no le quedan muchas aventuras por afrontar en el resto de su carrera.

