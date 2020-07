El Genk de Bélgica busca a este futbolista mexicano

Parece que podría haber otro mexicano en Europa antes de terminar este año. No, no es delantero. No, no está en el Guadalajara. Y no, es José Juan Macías.

Desde Europa se habla que el Genk de la liga de Bélgica, anda tras los pasos de Gerardo Arteaga, el zaguero de Santos Laguna.

El Genk fue un club que se creó en 1923 y se redundó en 1988. Es un equipo que no es del montón, es el actual campeón del futbol belga.

Actualmente es dirigido por el alemán Hannes Wolf.

Arteaga de 21 años, es oriundo de Zapopan, Jalisco, pero desde los quince años ha estado en las fuerzas inferiores de los laguneros.

Es un lateral izquierdo que también sabe jugar como central, y además tiene técnica. Ha marcado tres goles en su carrera.

Su calidad lo ha llevado a selecciones menores y ya debutó en la Mayor.

Gerardo Arteaga está tasado en alrededor de 4 millones de dólares, algo que podría trabar su pase, pues sería un poco elevado el costo, para un defensa tan joven.