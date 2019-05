El dinero, problema de Pumas para armar un buen equipo

Rodrigo Ares de Parga, presidente de los Pumas, dijo que no hay mucho dinero para refuerzos para el próximo torneo de Apertura 2019, y es verdad, no mintió, no hay money en el club felino.

Nos dicen que Jesús Ramírez está tratando de hacer todo lo posible por sacar plata de donde sea, o adquirir algún jugador en calidad de préstamo, para presentarle un buen equipo a Miguel González Michel cuando comience la pretemporada, programada para el 10 de junio.

A ver si a la hora de la verdad, el español no se arrepiente de haber apostado su prestigio en un club que no va a invertir como grande.