Se veía venir, parece que sólo era cuestión de tiempo.



Diego Lainez simplemente no se encuentra en el Betis de Sevilla. Pasan las jornadas, pasan los técnicos y el chaparrón volante mexicano, simplemente no juega y literalmente no da el estirón.



Por eso ya hay un plan B, el América saldrá al rescate.

Santiago Baños, Miguel Herrera y sus huestes han pensado en regresarlo a México de forma provisional. Sí, en diciembre se intentaría que Lainez regresara a México por un año, para que se termine de formar, física y futbolísticamente, y así pueda volver a intentarlo en Europa.

Difícil será para Diego aceptar lo que bien le dijo Miguel antes de irse: "que le faltaba madurar", pero tampoco sería tan malo ya que lo que necesita el futbolista es jugar y allá en Sevilla, no lo hace.

