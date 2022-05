Edson Álvarez anota y es campeón con el Ajax

Con una goleada en el Johan Cruyff Arena ante el Heerenveen (5-0) el Ajax aseguró la conquista de su trigésimo sexto título de la Liga de Los Países Bajos, tercera consecutiva, que cierra con éxito la etapa del técnico Erik Ten Hag en el club de Amsterdam.

Después de un lustro consiguió, a falta de una jornada para el cierre del curso, su tercer trofeo en la Liga. A partir de la próxima temporada, el técnico que llegó al Ajax procedente del Utrecht dirigirá al Manchester United. Los 'ajacied' no tuvieron problemas para asegurar un éxito encarrilado hace varias jornadas.



Se impuso con claridad al Heerenveen, octavo en la clasificación, con los goles del argentino Nicolás Tagliafico, Steven Berghuis, el marfileño Sebastien Haller, de penalti, Brian Brobbey y el mexicano Edson Omar Álvarez. Matemáticamente ya no le podrá dar caza en ningún caso el PSV Eindhoven, segundo, con cuatro puntos de desventaja.



