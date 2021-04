Este Cruz Azul ya aprendió y maduró. A dos semanas de que termine la fase regular del Guardianes 2021, La Máquina se ha preparado mentalmente para lo que se aproxima, la Liguilla, escenario de sus peores pesadillas.

Walter Montoya, atacante cementero, reconoció que dentro de La Noria, el ambiente que se vive es de solidaridad y positivismo, con el objetivo de cerrar en el liderato y afrontar la etapa de eliminación directa con la misma superioridad rumbo a la final.

“Hemos aprendido muchísimo y maduramos bastante. Estamos más fuertes y creo que se ha avanzado muchísimo”, dijo el argentino.

“La verdad es que no tenemos presión para nada. El grupo está muy bien, todos trabajando, es la única solución para esto y para todo lo que viene. Solo nos enfocamos en nosotros, estamos fuertes, se hizo como una familia y eso es lo bueno, disfrutando cada momento”.

Lo psicológico es fundamental para el técnico Juan Reynoso, sobre todo previo a la Liguilla, donde las obligaciones aumentan para el Cruz Azul y el espacio para el fracaso se vuelve mucho más amplio.

“Hemos crecido mucho en lo mental, por ejemplo, los chicos lo hacen de la misma manera, hay muchos partidos que se han ganado con gente del banquillo y hacen la diferencia, eso es súper importante para el equipo, para lo que está por venir y todos estamos preparados”, subrayó Montoya, quien ha acumulado ocho encuentros –uno como titular– y 149 minutos en el torneo.

Fue una respuesta a Pedro Caixinha, exentrenador de los celestes, quien declaró la semana pasada que, previo a la final del Apertura 2018, el Cruz Azul sufrió de “miedo escénico.”

Es por esto que el sudamericano le agradeció a su entrenador actual, Reynoso, la oportunidad dentro de La Máquina, cuando se terminó su préstamo en Racing.

“Esa es la gran diferencia de Juan, yo estoy súper agradecido porque yo no sabía si quedarme o no, porque él confió en mí y por eso me quedé”.