Cruz Azul: Sebastián Jurado toma confianza y cree en La Máquina

Sebastián Jurado llegó a la titularidad de Cruz Azul por una lesión de Jesús Corona, el escenario menos deseado para un jugador que busca oportunidades; sin embargo, ya está en el arco celeste y ahora debe demostrar su capacidad.

En su presentación en este torneo contra el Puebla en el Estadio Azteca, el medallista olímpico en Tokio 2020 falló en uno de los goles poblanos, pero el arquero lo toma con calma.

“Me he sentido bien y con el pasar de los partidos me voy sintiendo mejor. Los errores son cosas de futbol y el que no participa no se equivoca. Contra Montreal y Pachuca tuve una seguridad”, dijo en conferencia.



De los últimos cinco partidos en Liga MX, La Máquina suma sólo una victoria (Pumas) y el sábado enfrentan en el Estadio Azteca al Atlas, campeón del futbol mexicano.

“Tenemos que hacer pesar la localía, porque no podemos dejar puntos en casa de aquí en adelante y tenemos que empezar desde el sábado. Conocemos perfectamente al Atlas, sabemos el porqué quedó campeón, es un gran equipo, tiene claro a lo que juega."

El equipo que dirige Juan Reynoso ya se encuentra también en semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará a los Pumas y Sebastián Jurado confía en el plantel para pelear por ambas competencias.

“Tenemos jugadores de mucha calidad, el descanso vino bien, tenemos una semifinal y un torneo por cerrar. Estamos enfocados en cumplir con los objetivos”, aseveró.