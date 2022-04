Cristiano Ronaldo recibe impresionante y emotivo reconocimiento de la afición del Liverpool

Los aficionados del Liverpool tributaron un minuto de aplausos al jugador del Manchester United Cristiano Ronaldo, baja para este partido pendiente de la 30ª fecha de la Premier League que les enfrenta este martes, después de la muerte de uno de sus gemelos recién nacidos.

Cuando el cronómetro alcanzó el minuto 7 -el dorsal del astro portugués- los espectadores de Anfield se levantaron para aplaudir, mientras que la grada The Kop entonaba el himno de los 'Reds', 'You'll Nerver Walk Alone' (Nunca caminarás solo).

La rivalidad entre los 'Reds' y los 'Diablos Rojos' es una de las más enconadas del futbol inglés en las últimas décadas.



El juego prosiguió luego de ese homenaje, con el Liverpool ganando 1-0 desde el minuto 5 con un gol del colombiano Luis Díaz.

Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo española de origen argentino Georgina Rodríguez, habían anunciado en las redes sociales la pérdida de su pequeño recién nacido, mientras que una pequeña hija gemela se hallaba con vida y con buena salud.

El quíntuple ganador del Balón de Oro, de 37 años, es padre de cuatro hijos, tres de ellos nacidos por gestación subrogada antes de conocer a su actual pareja.



A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022