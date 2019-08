Control absoluto a La Volpe en Toluca

Pese a los malos resultados, a no tener una sola victoria en el campeonato y estar al fondo de la tabla de posiciones, hoy le han dado un espaldarazo contundente al proyecto de Ricardo Antonio La Volpe, bueno, más bien al de Francisco Suinaga.

Fue despedido Jorge León, directivo opositor de La Volpe y Sinha como los líderes deportivos de la institución apoyados directamente por el presidente Suinaga. Lo que sucedió es que León le hablaba en “bajito” al dueño y todo era grilla contra el proyecto deportivo para poder poner a su gente.

Durante muchos años se señaló a este directivo, como un personaje al que no le gustaba que los ex jugadores del club estuvieran cerca de éste, en algún momento por orden suya Hernán Cristante no pudo entrar a visitar a sus excompañeros en las instalaciones de Metepec, además de que se dice les hizo la vida imposible a José Cardozo y al mismo Cristante, cuando ambos eran técnicos del club, además de ser culpable de muchas contrataciones realizadas en los últimos años que no dieron resultado.

Así, este round lo ganaron por KO el bigotón y su equipo, ahora a demostrarlo en la cancha.