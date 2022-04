Desde que se instauró como Liga de Campeones de la Concacaf, suele darse el caso en que las finales de este torneo sean entre equipos de la Liga MX y la MLS.

Aunque también suelen ser entre clubes mexicanos, hay ocasiones en que se dan entre los de la liga de nuestro país y la estadounidense.

¿Cuáles son esas finales entre equipos del balompié Tricolor y del país de las Barras y las Estrellas?

Pachuca vs Real Salt Lake (Campeón Pachuca) 2010-11

América vs Montreal Impact (Campeón América) 2014-15

Chivas vs Toronto FC (Campeón Chivas) 2018

Tigres vs LAFC (Campeón Tigres) 2020

Pumas vs Seattle Sounders 2022



Antes, cuando era la Copa de Campeones de Concacaf, fueron las siguientes:

Cruz Azul vs LA Galaxy (Campeón Cruz Azul) 1997

DC United vs Toluca (Campeón DC United) 1998

