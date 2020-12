Concacaf pone ejemplo al desastre de la Liga MX

Luz de la calle obscuridad de tu casa, que mejor manera de llamar lo que sucede en la Liga MX.

Desde que comenzó la pandemia los clubes del fútbol mexicano se han escudado en ese pretexto para no dar atención a medios de comunicación. Cuartar la libertad de expresión y esconderse.

Basados en el mismo discurso de siempre. El futbolista no quiere, es decisión de la directiva.

Y resulta que cuando salen a la liga de Campeones de CONCACAF, cómo existe una fuente reguladora, se acuerdan que siempre si se puede atender a los medios de comunicación cómo se debe.

Vamos de dar ejemplos concisos, empezando con Cruz Azul, la semana de los cuartos de final solo dio atención a medios después de los partidos, y una conferencia porque Julio Domínguez se convertía en el jugador de Cruz Azul con más partidos disputados, pero en la semana previa se encerraron, y ni pensar de notas exclusivas.

Ahora revisemos América, la última conferencia que dieron fue el 24 de noviembre que habló Giovanni Dos Santos y las conferencias post partidos que si son obligatorias.

LEER MÁS: Miguel Herrera explicó la situación de Carlos Vela

Mismo caso Tigres, que lo único que hizo extra de las conferencias obligatorias post partido, fue una atención a medios con el Chaca Rodríguez el 25 de noviembre.

Y vaya sorpresa la que dan los clubes, cuando van a la liga de Campeones de CONCACAF, se acuerdan de la atención a medios, y cómo es obligatorio, hablan técnico y jugador previo y post partido. De esas Ricardo Ferretti no se ha podido librar.

Ahi si respetan los horarios, el tiempo de los medios de comunicación, ahí si hay horarios establecidos que se respetan, en la liga mx el jefe de prensa puede hacer esperar a los medios hasta horas para que un Jugador incluso tome un baño o lleguen a sus casas a conectarse.

Aunado a esto hay selectividad, para la presentación de Javier “Vasco” Aguirre, Monterrey solo dio acceso a medios locales.

Mismo tema con Pumas, solo da acceso a los periodistas consentidos. Solo reporteros de la Fuente. Digamos que son muy selectivos.

Además la Liga de Campeones de CONCACAF tiene una plataforma bien especificada donde puedes encontrar todas las conferencias de prensa segundos después de que terminan, en cambio en la liga mx dependemos del humor del jefe de prensa, o las ganas que tenga de darte autorización de grabar o bien mandar la conferencia, incluso hay algunos que no te dan permiso de grabar y dependes de los canales de YouTube del club.

La pregunta aquí es sencilla, nos da terror ver que sí la Mls se nos acerca, por que no ponemos atención a esas cosas. A qué el mundo nos vea como una liga seria.

Necesitamos que se regule la atención a medios, porque nos guste o no es la cara que tiene el torneo, una liga que quiere competir a nivel mundial que termina siendo “bananera” en muchos aspectos.

Dejemos de ser una liga sin orden, sin depender del humor del jefe de prensa o bien jugador. Necesitamos que exista haya quien lo regule.

Durante la pandemia desde marzo a Mayo, los equipos no daban atención a medios, hubo semanas enteras sin saber nada de ellos. Y faltando el respeto a los medios de comunicación. Tanto que los que escogían que preguntarles a los futbolistas y que no eran los jefes de prensa, como lograban esto pidiendo que los medios mandaran sus preguntas un día antes para escoger que tema sí y cuál no.

Además no existe un control de quienes se conectan a las conferencias, incluso llegaron a conectarse personas con máscara (para no revelar la identidad) . En la liga de Campeones de CONCACAF piden registro y la liga es intransferible.

Incluso algunos periodistas “abusados” aprovecharon para que sus hijos saludaran virtualmente a los entrevistados.

ES NECESARIO UN CONTROL MÁS EXHAUSTIVO. LA LIGA MX DEBE DESPERTAR.