Con un mes de nacida, sólo pude ver dos días a mi hija: Ochoa

El legendario guardameta Guillermo Ochoa está disputando su quinta Copa Oro y, por primera vez en su historia, un arquero mexicano usó la banda de capitán en un partido de Copa Oro cuando Ochoa saltó al campo el miércoles pasado en el triunfo 3-1 sobre Canadá.

Este será un momento que siempre recordará el portero que pone en primer puesto al Tricolor, aún sobre asuntos familiares ya que antes de comenzar el torneo nació su tercera hija, con la que sólo pudo pasar un par de días...

No como otros.



“Primero que todo, para mí es un honor poder representar a mi país y un honor poder utilizar la banda de capitán, lo cual es una gran responsabilidad y especialmente en una selección como la mexicana”, dijo Ochoa en una entrevista exclusiva para Concacaf.com “Me siento feliz por ese momento y estoy disfrutándolo, pero lo más importante es tratar de ayudar al equipo, apoyar a mis compañeros y que la selección gane”, añadió Ochoa.

Ver a Ochoa actuar a un altísimo nivel en la Copa Oro no es una sorpresa, pues ya ha registrado nueve vallas en cero en esta competición.

“Realmentente me gusta la atmósfera de la Copa Oro. Usualmente se celebra en un país ideal para jugar al futbol. Además, es como jugar en casa y eso ayuda mucho. Llegar y ver cómo la gente hace de todo solo para ver a la seleción mexicana y llena los estadios, creo que genera una atmósfera muy linda. Nos da una motivación adicional y tratamos de devolverles su afecto con una victoria”, dijo Ochoa.



Como tres veces campeón de la Copa Oro, para Ochoa no hay nada como levantar el trofeo, especialmente teniendo en cuenta los sacrificios que se hacen en el camino.

“Es un momento maravilloso porque es la recompensa para todo el esfuerzo que haces. Hay muchas cosas que no se ven. Pasas mucho tiempo en un hotel y no puedes ir a un restaurant a comer o ver a tu familia, no tienes vacaciones”.



“Acabo de ser padre por tercera vez, mi hija ya tiene un mes de nacida y solo pude verla por dos días. Esos son los sacrificios que nadie ve, pero al final, cuando levantas el trofeo, hace que todo eso valga la pena”, dijo Ochoa.

Si hay un momento en la carrera de Ochoa en la Copa Oro que aprecia más que ninguno, definitivamente fue durante el partido de 2009, cuando fue titular en los seis partidos y ayudó a México a asegurar un triunfo 5-0 ante los Estados Unidos en la final.

“Pude jugar en una copa en 2007 cuando perdimos la final en Chicago contra los Estados Unidos. Jugamos 2-1 y no participé mucho en ese torneo. Mi revancha fue en la Copa Oro 2009 y sin duda mi mejor recuerdo es haber obtenido ese resultado que no sucede normalmente, especialmente en una final. Ganamos 5-0 en New York en un estadio en contra de nuestro rival más fuerte en la región. Obtener ese resultado siempre será satisfactorio para los fanáticos y para nuestros jugadores, y fue la primera copa que pude levantar y celebrar”, concluyó Ochoa.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram