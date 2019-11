Comentarista de TUDN revienta a “Chicharito” Hernández

Ya ni los incondicionales protegen a Javier Hernández.

Las actitudes del llamado “Chicharito” hacen que su posición en México sea cada vez peor, y quienes hablaban por decreto bien de él, ahora le den la espalda.

En TUDN, el comentarista y narrador Paco Villa, se fue “directo a la yugular” al delantero del Sevilla, a quien se le acusa de ser causante del despido de un integrante del departamento de logística de la Selección Nacional, a quien supuestamente le pidió que reservara habitaciones a las mujeres que conocieron en el famoso “Brunch” de Nueva York.

Lee también: La traición y bajeza de ‘Chicharito’ Hernández

En su sección, “No exagero”, el comentarista dijo: “No se exagera al decir que Chicharito no vuelve a la Selección Nacional… Se lo merece, pero no por el tema personal, cada quien hace con su vida lo que quiera ´’Chícharo’, ese es su asunto, pero cuando involucras y no das la cara…

Despidieron a alguien, a alguien con futuro, al cual le hablaste por teléfono, le pediste un favor y no diste la cara por él. Eso te está cobrando la gente de la Federación Mexicana de Futbol, lo que te está cobrando el ‘Tata’ Martino (técnico nacional). No mereces estar nunca más en Selección Nacional" .

Y fue más allá: "Si tú le pones un pie al compañero, le pides un favor a un compañero y ese compañero sin saber bien te hace el favor y tú no das la cara por él, cuando lo despiden, no mereces, no eres compañero, por más que seas el goleador histórico de la Selección”.

Javier Hernández no ha sido llamado a las concentraciones mexicanas, desde antes de la Copa Oro, cuando el mismo Gerardo Martino aseguró que estos futbolistas: Hernández, Miguel Layún y Marco Fabián, volverían al Tricolor para estos juegos de la Liga de Naciones de la Concacaf…, después de darse a conocer los incidentes en Estados Unidos, el “Chicharito” y compañía, no han sido vueltos a ser convocados.

Lee también: Javier "Chicharito" Hernández se salva de ser asaltado