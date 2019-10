Claudio Caniggia se la pasaba con prostitutas, según su hijo

Claudio Paul Caniggia es uno de los personajes con mayor reconocimiento en el futbol argentino. Fue seleccionado para representar a la “Albiceleste” en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Corea – Japón 2002, y también se le considera como uno de los grandes compañeros de Diego Armando Maradona dentro y fuera de las canchas.

Además de su sus grandes cualidades con el balón, el “Hijo del Viento” también era conocido por su vida polémica. En una entrevista a la televisión italiana, Alex Caniggia, hijo del exfutbolista, aseguró que su padre se iba con prostitutas mientras él lo esperaba en su vehículo.

“Era chiquito, estaba en el auto y él (Claudio Caniggia) nos decía que iba a un lugar que no me podía bajar del auto porque iba a haber un perro grande que te iba a morder. Nosotros eramos chiquitos y no bajábamos del auto, mientras se iba con prostitutas”, declaró el hijo del exjugador de River Plate.

Por otro lado, la esposa de Caniggia, Mariana Nannis, aceptó que lo ha ayudado a superar adicciones y prostitución, ya que sostiene relación con una “sexoservidora” que lo quiere llevar a la quiebra, “lo he salvado muchas veces y aquí estoy para tratar de protegerlo. Se están aprovechando de él. Actualmente tiene una amante, una prostituta que lo droga para quedarse con su dinero”, puntualizó la exmodelo.