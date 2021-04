Es canterano, sabe lo que se juega en un Clásico tapatío y Gilberto Sepúlveda no le dio tantas vueltas, ve al Guadalajara favorito para llevarse el partido del sábado en el Estadio Jalisco y servirá para llegar embalados a la repesca, ya que traen mucha confianza.

“Si, por supuesto, somos favoritos. Diría que como siempre Chivas ha sido favorito en este Clásico, sabemos que es muy importante. Nos viene bien estos dos últimos paridos que hemos hecho, como siempre lo he dicho, las cosas hay que demostrarlas en la cancha”.

Este tipo de encuentros se los saborean todos en la institución, pero más el canterano porque los vive desde las fuerzas básicas y de manera muy especial, así que el sábado buscará el rojiblanco ganar para mantener la hegemonía que tienen sobre el zorro en los últimos cinco partidos que han disputado.

“Claro, no hay mejor oportunidad porque uno como canterano es de los partidos que siempre espera para darse a notar, para demostrar que este partido es rojiblanco, eso es muy importante para nosotros y está a favor de nosotros, porque la mayoría que estamos dentro del campo somos canteranos, lo cual demuestra que el club ha hecho bien las cosas en las fuerzas básicas”.

Llegan ante el Atlas con mucha confianza, más porque en el partido del miércoles ante el Monterrey jugaron muy bien, de hecho ha sido para muchos especialistas el mejor que han dado en el campeonato y “Tiba” precisó, que deben demostrar la superioridad.

“Creo que nunca está bien empezar a hablar de más, creo que en este momento estamos bien como equipo, hemos hecho dos encuentros muy buenos, llegamos con mucha confianza para el Clásico, aunque no hayamos tenido un buen torneo en general pero llegamos muy bien preparados a este Clásico. En el inicio no se nos dieron los resultados, pero el trabajo, el creer en nosotros nos está dando resultados ya”.

“Hay una realidad, Atlas ha tenido un gran torneo, no lo ha hecho mal. Ha tenido un buena racha tras la victoria ante el América, ha tenido buenas actuaciones pero los favoritos en estos Clásicos somos nosotros, porque lo hemos demostrado cada que jugamos. Nosotros somos favoritos en el Clásico y hay que demostrarlo dentro del campo”.

Chivas depende de sus resultados para meterse a la Liguilla por el título, así que ganarle al Atlas y en la última fecha a Tigres, es una asignación pendiente que buscarán cumplir a como dé lugar, de hecho lo encararán como si fuera repechaje.

“No nos pasa por lamente la derrota, hemos hecho buenos partidos últimamente y la afición se lo merece (el triunfo), nosotros también. Sabemos lo que es portar este escudo, ahora hay que demostrarlo en el campo”.

Lo que le ha dado al Guadalajara es trabajar, corregir los errores para ser mejores en el terreno de juego y enderezar el camino en el tramo final del torneo, lo cual hasta ahora lo están logrando.

“Lo que destaco, es seguir confiando en nosotros mismos. Sabíamos que no habíamos hecho un gran torneo, pero teníamos claro y que estar Liguilla dependía de nosotros. Quedaba esa oportunidad, seguimos trabajando con alegría, entusiasmo y eso nos ha dado resultados, el trabajar fuerte y creer”.

“Tiba” Sepúlveda se le fue a la yugular al Atlas

En Atlas festejan estar en este momento con 22 puntos en la séptima posición de la tabla general, mientras que en Chivas están apenados por el pésimo torneo que llevan hasta ahora y eso que están a tres puntos del zorro, lo cual refleja de alguna manera la mentalidad que tiene una institución y otra.

“No es el mismo parámetro, hay una gran diferencia entre instituciones, está demostrada en títulos. Para nosotros no es un parámetro 22 puntos, en general para los equipos no es malo porque estás ahí en zona de Liguilla, pero en una institución como el Guadalajara, debe buscar siempre los primeros lugares. Para nosotros no es parámetro 22 puntos, si bien para Atlas ha sido un buen torneo en general, para nosotros no lo es, siempre tenemos que buscar estar más arriba y la respuesta, 22 unidades no son parámetro”.

En este partido hay muchas cosas en juego, no solamente los tres puntos que oficialmente se le dan al ganador, ya que entra el orgullo, la pasión por decirle al rival durante mucho tiempo quién es el más grande o el mandón en la región.

“Para mi este Clásico se mantiene desde la cantera, yo desde ahí lo traigo, es importante para el club y la afición este encuentro. Otro punto importante se lo merece, se merece ganar este Clásico y sobre todo por demostrar quién manda en la ciudad, eso es lo que destaco para este partido”.

Lo único que pasa por la mente de los jugadores rojiblancos es el triunfo ni siquiera el empate, porque eso exige el palmarés que tiene el Guadalajara y los jugadores, deben defenderlo a como dé lugar.

“Debemos salir con mucha hambre de triunfo, es imperdonable mencionar que podemos perder este partido, lo digo yo que lo he vivido desde las fuerzas básicas y debemos dejar el alma por esta camiseta, se lo merece la institución y la afición”.

