Guadalajara sigue dando tumbos en la Liga MX. De los últimos ocho juegos, sólo ha ganado uno. De los últimos 24 puntos en disputa, sólo ha ganado siete. Por mucho que se diga que en el club tapatío se vivan tiempos de concordia y sólo son amigos, lo que se ve que no es verdad, sino no pregúntenle al “Pollo” Antonio Briseño, si se sigue de esta manera, no se logrará entrar al repechaje siquiera. El Guadalajara tiene catorce unidades, a falta de cinco juegos por disputar, tiene uno pendiente en contra de Monterrey.

La media para alcanzar el repechaje en los últimos torneos, ha sido entre 21 y 24 puntos. ¿Podrá el Rebaño conseguirlos? ¿Qué le espera al Guadalajara? El próximo miércoles recibirá en juego pospuesto de la Jornada 12, al Monterrey, dirigido por su más reciente extécnico, Víctor Manuel Vucetich, quien seguramente quiere revancha. El sábado 16 visitará al Cruz Azul, que seguramente estará peleando quedar entre los primeros cuatro del torneo. Chivas tiene más de tres años, cinco juegos, sin ganarle a la Máquina.



En la Jornada 15 recibirá a Xolos en casa, un Tijuana que ha tenido un torneo gris, aunque de repente ha dado buenos partidos. En la Fecha 16 recibirá a los siempre complicados Pumas. Y cerrara el torneo de visita frete al Necaxa, que pelea por los últimos lugares. De estos juegos, mínimamente tiene que sacar nueve puntos, ara aspirar a quedar entre los primeros doce. ¿Podrá? Guadalajara es el lugar 8 en ofensiva, con 17 goles marcados.

Es la defensa 11 con 16 goles recibidos. En la directiva están seguros de que con Marcelo Michel Leaño saldrán adelante. El discurso de que se juega bien, y que la mala suerte ha impedido que haya victorias, lo ha creído el dueño del equipo Amaury Vergara. Pero la prosapia del Rebaño Sagrado debe ir mucho más allá de eso. Conformarse con intentar no es suficiente para un llamado grande, que se empeña a mostrar que ya no lo quiere ser.