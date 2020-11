Chivas es favorito por tener a Vucetich: Isaac Brizuela

Contar con el “Rey Midas” en la banca, consideró Isaac Brizuela que es una ventaja importante porque los equipos salen más precavidos al ver a un tipo ganador enfrente, pero en el campo los jugadores deben hacerlo fuerte, desarrollando al pie de la letra todas las indicaciones dadas, en busca del resultado.

“Con Víctor Manuel Vucetich, al equipo que va, le va bastante bien. Cuando entra a la Liguilla los equipos también piensan que van ante un entrenador que es ganador, que entrando a Liguillas es muy complicados y eso nos favorece tener como plantel a un técnico ganador. Nos hace tener esos pensamientos como equipo, que ayudan a tener un mejor ánimo y a tratar de ayudarle a alargar esas rachas positivas que tiene, también”.

Los encuentros que le restan a Chivas, primero el repechaje y la Liguilla en caso de alcanzarla, dicen son siete finales que jugarán en busca de la 13, para darle a la afición lo que se merece.

“Llegamos de la mejor manera, porque el cerrar ganando en casa, es una motivación para todo el plantel, eso de las bajas por COVID, por indisciplinas, tenemos un plantel muy completo para este tema del repechaje y avanzando, aprovechar esta nueva Liguilla. Tenemos los hombres ideales para jugar este repechaje, esta Liguilla y estar otras cuatro semanas entrenando. Se vienen siete partidos que son finales para nosotros, así que nadie se quiere ir antes, vamos paso a paso, hay un repechaje en puerta pero con el plantel que tenemos, lo podemos lograr”.

En este partido y los que vienen en caso de avanzar, es donde los jugadores de mayor experiencia deben tomar su rol protagonista, como “Conejito” Brizuela, quien aseguró dará todo en el campo y apoyará a sus compañeros.

“Uno con actitud, entrega, puede contagiar a los compañeros y me toca tener ese rol, no porque me obliguen sino porque me gusta, ya que es una oportunidad única, a un solo partido y es entregar todo en 90 minutos. En lo grupal, considero que lo mismo, avanzar, tenemos un compromiso ante la afición que nos ha apoyado en todo momento pese a las circunstancias. Un equipo tan ganador, tan completo, está obligado a estar en una Liguilla y eso lo tenemos en mente, avanzar en la Liguilla”.