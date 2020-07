Una de las ausencias que sorprendieron el día de hoy en el Guadalajara fue la de Eduardo López, quien había tenido actividad en la Copa por México en los dos encuentros pasados y que esta noche no estuvo ni en la banca.

El 10 rojiblanco fue enviado a casa después de presentar molestias y síntomas relacionados al coronavirus, por lo que, de forma preventiva el club optó por darle descanso y dar a conocer los resultados de sus análisis este domingo, así lo confirmó Luis Fernando Tena.

“A Eduardo López le hicieron una prueba de Covid-19 el miércoles porque su novia había tenido algunos síntomas y salió negativo y hoy al llegar acá también se sentía mal, tenía un poco de temperatura y el cuerpo cortado y el se sentía sin fuerza, entonces no quisimos arriesgar y lo regresaron a su casa. Mañana le harán una prueba de Covid-19 pero el chiste era que no estuviera aquí, que no contagiara a nadie. Mañana les informaremos del resultado del análisis”.

Lee también: Chivas vs Mazatlán FC, estadísticas y resultado

Bajo la misma línea de precaución, en Chivas se plantean imitar la logística usada por Tigres, viajando de ida y vuelta los días de partido, sin hospedarse en la sede. Este modelo sería el ideal, según las palabras de Luis Fernando Tena.

“La idea es hacer lo que ha hecho Tigres hasta ahora, que creo nos puso un buen ejemplo, de que viene a Guadalajara, juega y se regresa, que creo es una buena opción para nosotros hacer lo mismo; ir, jugar el miércoles o jueves según nos toque y regresarnos después del partido y si ganamos, tendremos que ir el domingo otra vez con la misma logística”.

Chivas cerró su pase a las semifinales, tras derrotar 3-1 al Mazatlán este sábado en la cancha del Estadio Akron, por lo que deberá viajar a Ciudad Universitaria para su siguiente compromiso.