Chivas buscó a Carlos Vela y “Chicharito”

Ricardo Peláez llegó a Chivas con toda la intención de armar un plantel altamente competitivo y, tras algunos meses, confirmó haber establecido contacto con dos jugadores que a muchos aficionados les genera una gran dosis de ilusión.

Primero, en el caso de Carlos Vela, el director deportivo del Guadalajara afirmó que el mismo delantero abrió las puertas para un regreso a la Liga MX con el Guadalajara, pero no en estos momentos.

"Si. Fuimos a Los Ángeles cuando fuimos a platicar con Antuna, entablamos una conversación por WhatsApp con él, que continuó por la tarde y terminó al otro día. Si lo busqué y me dijo que en este momento le parecía muy difícil por la gran actuación que está teniendo en la MLS, pero que las puertas en el futuro estarían abiertas”.

Con Javier Hernández también se estableció comunicación a través de su representante, a pesar de que el delantero lo ha negado en varias ocasiones.

"Si, pero el en algún programa dijo que no, pero me parece que hay una falta de comunicación entre su representante y él. Anteriormente a mi llegada, ya Mariano Varela había entablado una comunicación con su representante y luego yo, cuando me invitan a ser parte de Chivas, entré en contacto con su representante y le dije que las puertas estaban abiertas. Si lo buscamos a través de su representante. Tiene las puertas abiertas para regresar a Chivas”, afirmó Ricardo Peláez.