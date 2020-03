"Chicharito" Hernández, de futbolista a actor de TV

No cabe duda que la figura de Javier "Chicharito" Hernández, está siendo explotada en Los Angeles a pocas semanas de que el máximo goleador de la Selección Mexicana s eintegró al Galaxy LA de la MLS.

Ahora, además de dar diversas entrevistas, Javier Hernández actuó de "policía" en el programa de Jimmy Kimme, donde el delantero combate el crimen en la Ciudad de México. Hernández se ha encargado de explotar su imagen a favor del Galaxy y la MLS.

Entre entrevistas, hacer show y visitas a ver jugar a los Lakers, Javier Hernández se ha vuelto más un objeto de publicidad que un jugador de futbol. Chicharito Hernández aparece más en pantalla por lo que hace fuera de la cancha, que dentro de ella.

The buddy cop show we never knew we needed - "Chicharito y Guillermo!" @CH14_ @IamGuillermo #LAGalaxy pic.twitter.com/sFHuNmthbi

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) March 4, 2020