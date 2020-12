El Estambul y el Paris Saint Germain se retiraron este martes del Parque de los Príncipes en el partido de Liga de Campeones que le enfrentaba después de que un miembro del cuerpo técnico asegurara haber recibido un insulto racista del cuarto árbitro.

Los hechos se produjeron a los 20 minutos del partido, cuando el marcador reflejaba un empate a cero.

Webó acusó, con esta frase, "¿Por qué me dices Negro?" al cuarto árbitro por presunta agresión racista, llamándolo despectivamente "negro".

Jugadores del PSG como Mbappé y Neymar pidieron que el cuarto árbitro fuera expulsado.

Se supone que en el intercambio de dichos, Webó le dijo al cuarto árbitro: "Me llamas negro, porqué no le dices blanco a los jugadores blancos"...La UEFA aún no se ha manifestado al respecto.