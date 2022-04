Champions League: Las calientes declaraciones e indirectas entre Simeone y Guardiola

El partido de cuartos de final en la Champions League terminó caliente en el Wanda Metropolitano, y las conferencias de Diego Pablo Simeone y Pep Guardiola no desentonaron.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, dijo en varias ocasiones que él no criticó al Atlético de Madrid en la ida cuando hizo referencia a que defender con dos líneas de cinco era algo efectivo "desde la prehistoria".

"¿Quién ha criticado al Atlético? No te equivoques, yo dije que siempre, hoy y siempre cuando un equipo defiende muy bien atrás es muy difícil, solo dije esto", dijo Guardiola.

Preguntado por si su equipo tuvo que hacer uso del "otro fútbol" como la defensa o la pérdida de tiempo, para defenderse del Atlético, el entrenador del City reiteró que "no despreció a nadie" con sus comentarios de la ida.

"No teníamos otra, porque el Atlético estuvo brillantísimo. No me ha gustado nada defender así, pero no nos ha quedado otra, nosotros hemos estado mal y ellos bien. Aquí en el Wanda como lo viví en el Calderón, cuando este equipo tiene estos momentos es imparable. No me busquen. Le pongo mérito al Atlético, es el campeón de España. Sabíamos que iba a ser un partido difícil", argumentó.

A continuación, Guardiola dijo que las críticas a Simeone eran más de los medios de comunicación que suyas. "Era ustedes los que decían lo del ciclo de Simeone, cuando no conseguían ganar... A mí no me lo imputen, yo siempre he tenido buenas palabras a esta institución y a ese equipo. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría", reiteró.

En la valoración de su equipo, Guardiola insistió en que el Atlético les presionó "mucho" en la segunda mitad y les metió "en muchos problemas" pero recordó que la primera parte de su equipo estuvo "bastante bien".

Cholo Simeone: No somos tan tontos los que quizás tenemos menos léxico

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró tras caer eliminado de la Champions League que su primera prioridad es "ganar" y al no lograrlo se va "jodido", pero la segunda es sentirse "orgulloso".

"Yo tengo, como todos, prioridades, la primera prioridad para mí absolutamente es ganar, y posteriormente es estar orgulloso de lo que hacemos. Tenemos una afición extraordinaria, que estuvo todo el partido cerca, empujando al equipo y respondiendo a lo que el equipo le dio dentro del campo. La primera prioridad es ganar, la segunda sentirte orgulloso, y no tengo ninguna duda que siento orgullo del equipo del Atlético de Madrid, porque compite", dijo en rueda de prensa. "Pero está claro que no ganamos, y lo más importante es ganar", agregó.

Preguntado si considera que el City acabó utilizando armas criticadas al Atlético, como defender y perder tiempo, Simeone dijo que el futbol "tiene muchas facetas" y es "muy opinable".

"Nosotros quedarnos con lo nuestro, jugar contra posiblemente el mejor equipo del mundo y darnos cuenta de que pudimos competir muy bien, no me deja contento para nada, porque lo único que me deja contento es ganar. Me siento jodido, pero me da la tranquilidad de que cuando me acueste diga, hoy mi viejo, Luis Aragonés, los que se fueron en la pandemia, habrán visto desde arriba a un equipo suyo que sigue compitiendo muy bien", añadió.

En otra nueva cuestión sobre las críticas a su estilo y el comentario de Pep Guardiola sobre que las tácticas defensivas se llevan usando "desde la Prehistoria", Simeone deslizó un comentario sarcástico.

"Yo no tengo por qué opinar y creer que uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes, y logran alabarte en un desprecio. Pero no somos tan tontos los que quizás tenemos menos léxico", comentó.

El entrenador del Atlético acabó aplaudiendo hacia la grada y negó haberlo hecho hacia el banquillo rival.

"En ningún momento aplaudí al banquillo rival, aplaudí a nuestra gente... Y me parecía justo aplaudir a algo que se veía y que se notaba fuertemente lo que estaba pasando, que los futbolistas le estaban dando a nuestra gente lo que quería, más allá de que no pudimos dar el pase que era lo importante", comentó.