Para que Carlos Hermosillo regrese al Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas debe salirse del club.

Mientras el grupo de socios cooperativistas opositores de Billy quieren que el exdelantero encabece un proyecto deportivo para La Máquina, el propio Hermosillo comentó que, por el momento, no tiene pensado retornar a la Ciudad de México, ya que tiene un trabajo estable en una cadena televisiva en Miami.

Además de que no le gustaría estar junto a Billy.

“Yo no trabajo con mentirosos”, dijo Carlos en Telemundo. “La gente mentirosa no me gusta”.

El fin de semana, durante el aniversario 88 de la Cooperativa La Cruz Azul, se le cuestionó a Álvarez si contrataría a Hermosillo como director deportivo y contestó: “En su momento pudo haber sido, pero se dedicó a la política”.

“Eso es la mentira más grande”, contestó el exjugador. “A eso se dedica, a mentirle a la gente. Jamás me ofreció la dirección deportiva”.

Encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, este grupo de cooperativistas quieren que Hermosillo, se convierta en nuevo director deportivo de La Máquina.