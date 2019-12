Carlo Ancelotti es nuevo técnico del Everton

El Everton inglés anunció este sábado que el italiano Carlo Ancelotti, despedido recientemente del Nápoles, firmó un contrato de cuatro años y medio para convertirse en su nuevo entrenador.

Tan solo once días después de ser destituido por el club italiano, luego de una victoria por 4-0 contra el Genk que le clasificaba a octavos de final de la Liga de Campeones, Ancelotti vuelve a un campeonato que conoce bien.

No en vano ya entrenó al Chelsea durante dos años (2009-2011), logrando el doblete Premier-Copa de Inglaterra en su primera temporada.

Con el Everton, el excentrocampista volverá a un equipo de colores parecidos, pero con un perfil muy diferente.

Muy ambicioso al comenzar la temporada, el Everton atraviesa un mal momento, 16º en la Premier League con solo tres puntos de ventaja sobre el descenso.

Ancelotti, quien tomará posesión oficialmente de su cargo el domingo, estará presente este sábado en Goodison Park para asistir al partido de su nuevo equipo contra el Arsenal, en un encuentro de la 18ª fecha de la Premier League.

A principios de diciembre los 'Toffees' despidieron a su entrenador, el portugués Marco Silva, luego de encajar una severa goleada (5-2) en el derbi de Liverpool.

Conforme al lema del club "Nil satis nisi optimum" -solo lo mejor es suficiente- el Everton decidió hacerse con los servicios de este prestigioso técnico.

Ganador de dos Ligas de Campeones como jugador y de tres como entrenador, Ancelotti se ha proclamado campeón en cuatro países diferentes.

Con su elegancia habitual, el italiano elogió el trabajo de Duncan Ferguson como interino, al firmar una victoria frente al Chelsea (3-1) y un empate (1-1) contra el Manchester United.

| Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019