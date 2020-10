Campeón del mundo con Argentina tuvo miedo de morir por Covid-19

Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86, exjugador del Real Madrid y del América, confesó que tuvo miedo de morir al haber contrapido coronavirus. Ruggeri, quien ahora es panelista de ESPN Argentina, habló acerca de lo que sufrió durante su aislamiento.

“Me descuidé una sola vez, quince minutos, le pedí que alguien viniera a ponerme el zoom, y ahí me dio. Tenía miedo de contagiar a mi familia, mi gente. Mi mamá estaba mal...”.

Ruggeri quien también dirigió al América y a las Chivas, reiteró: “Al que lo quiere tener para sacárselo de encima, no se lo recomiendo”.



Reiteró: “Estoy enojado conmigo mismo porque me descuidé. Con nadie, cada uno tiene que ser responsable de lo suyo”. El ex defensa central confesó cuando temió por su vida: “No tienes sueño, el estómago revuelto, no tienes olfato, no tienes gusto. De noche no me podía dormir y tenía miedo de morirme”.